Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Friedersdorf/MZ. - Es ist diesmal ein etwas anderer Neujahrsempfang in Muldestausee, wie dessen Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) gleich zu Anfang betont. Klein, fein und bescheiden nennt er ihn – aber der Inhalt ist keineswegs bescheiden. Denn eingeladen sind an diesem Freitagabend vor allem jene, denen Dank gesagt werden soll für das, was sie tagtäglich tun: Ehrenamtliche vor allem, zu denen Chronisten und Feuerwehrleute gehören, Kommunalpolitiker und Dorfkümmerer, Vertreter von Seniorengruppen und so einige mehr, die oftmals im Hintergrund agieren.