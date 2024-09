Wolfen/MZ. - Wer an Märchen, Fantasy und Mittelalter denkt, der denkt gewiss auch an Könige. Und wie stellt man diesen mit wenigen Mitteln unmissverständlich dar? Genau, mit einer Krone und einem Umhang. Während es allerdings so einige royale Kopfbedeckungen im Amateurtheater Wolfen gibt, gibt es nur drei Umhänge, von denen sich insbesondere einer über die Jahrzehnte in rund zehn Stücken bewährt hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.