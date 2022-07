Kita-Rohbau in Raguhn wächst bis zum Jahresende langsam empor

Kita-Baustelle auf dem Markeschen Platz in Raguhn

Raguhn/MZ - Der Bau der neuen Kindertagesstätte am Markeschen Platz in Raguhn geht voran. Die Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft hat bereits die Bodenplatte gegossen, nun wächst der Rohbau in die Höhe.

Bis Jahresende soll laut Bürgermeister Bernd Marbach (parteilos) das gesamte Gebäude mit Boden- und Deckenplatten sowie dem Dach stehen und es mit Fenstern und Türen winterfest gemacht worden sein. Danach erfolge schrittweise der gesamte Innenausbau mit Leitungen, Kabeln, Fliesen und Fußböden.