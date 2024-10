Kino, Herbstfest, Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr: Das ist am Wochenende in der Region Bitterfeld los

So mancher Fan verkleidet sich gerne mit einem Cosplay als einer seiner Helden. Andere schaffen diese lieber selbst. Wie etwa beim Manga-Workshop am Samstag.

Region/MZ. - Die Region lädt am Wochenende zu vielen Möglichkeiten ein, die Freizeit gemeinsam zu gestalten. Ob Feuerwehr, Fußballfest oder kreative Workshops – die Besucher erwartet ein aufregendes Erlebnis.

1. Pouch: Überraschungskino für jüngere Besucher

Das nächste Freitagskino findet heute im Confugium in Pouch statt. Um die Spannung auf die Filme zu wahren, werden die Titel nicht vorab verraten. Für das Kinderkino um 16 Uhr gibt es folgenden Hinweis: „Nachdem sich die Dreier-Gang verkrachte, zog einer von ihnen die Aufmerksamkeit auf eine Einbruchsserie – bis seine kauzige Nachbarin ins Spiel kommt.“ Der nächste Film läuft dann um 19 Uhr und ist für Kinder ab zwölf Jahren geeignet. „Nachdem eine der drei unbekannten Heldinnen in das Team der US-Astronauten aufgenommen wird, bleiben weitere Missachtungen nicht aus – höchste Zeit für die drei Frauen, zusammen stark zu sein.“ Der Eintritt ist frei. Die Verpflegung verkauft der Abiturjahrgang des Europagymnasiums Bitterfeld.

2. Petersroda: Die Feuerwehr öffnet ihre Tore

Die Freiwillige Feuerwehr Petersroda öffnet am Samstag ab 14 Uhr ihre Türen im Gerätehaus. Für alle Altersgruppen gibt es Spannendes zu entdecken: Zu Beginn warten Kaffee und selbst gebackener Kuchen auf die Besucher, gefolgt von einer Vorführung der Kinderfeuerwehr um 15 Uhr. Eine Kreativecke und eine Technikausstellung bieten Unterhaltung für die Kleinen sowie Interessantes für Technikfans. Ab 17 Uhr wird die beliebte Erbsensuppe serviert – auch zum Mitnehmen. Dieser Tag ist nicht nur eine Gelegenheit, die Arbeit der Feuerwehr hautnah zu erleben, sondern lädt auch dazu ein, Teil der „Feuerwehrfamilie“ zu werden.

3. Friedersdorf: Herbstfest auf den Sportplatz

Der SV Friedersdorf lädt am Samstag ab 9 Uhr zum Herbstfest auf den Sportplatz in Muldestausee ein. Fußballfans erwartet ein spannender Turniertag: Von den E-Junioren um 9 Uhr bis zur ersten Mannschaft um 15 Uhr stehen Spiele für jedes Alter auf dem Plan. Neben den Partien locken eine Tombola und Live-Musik von der Band „Solo+“. Als Höhepunkt wird ein Überraschungsgast aus der Bundesliga erwartet, der Einblicke ins Profifußballerleben geben wird.

4. Bitterfeld: Manga-Kunst mit Workshop leicht gemacht

Die Musik-Galerie an der Goitzsche zeigt noch bis zum 18. Oktober Werke der Manga-Künstlerin Laura Kowalski-Köpke, bekannt unter ihrem Künstlernamen Yukosan. Die Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr und nach Absprache zugänglich. Interessierte können auch selber Mangas gestalten. Am Samstag, dem Tag der Finissage, bietet die Künstlerin einen Manga-Workshop für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 15 Jahren an. Unter dem Motto „Zeichne deine Manga-Figur!“ werden die jungen Teilnehmer erste Techniken erlernen und eigene Figuren zum Leben erwecken. Der Workshop findet in zwei Kursen von 10 bis 12 Uhr oder 13 bis 15 Uhr statt. Er richtet sich auch an Einsteiger. Anmeldungen unter Tel.: 03493/33 83 19 oder per E-Mail an [email protected].

5. Wolfen: Die GoitzscheFlieger heben beim Tag der offenen Tür ab

Die Freie Schule „GoitzscheFlieger“ in Wolfen lädt zum Tag der offenen Tür am Samstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in die Hauptstraße 1 ein. Besucher erwartet ein vielseitiges Programm: Neben Informationen zu Anmeldung und Finanzierung können Eltern und Kinder den Schulalltag erleben, mit Lehrkräften ins Gespräch kommen und sich über das pädagogische Konzept informieren. Für Kinder stehen Bastel- und Spielangebote bereit, während Eltern bei Kaffee und Kuchen die Gelegenheit haben, Fragen zu klären.