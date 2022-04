Kinderjubel zur Eröffnung - Stadt investiert 40.000 Euro in neuen Spielplatz in Steinfurth

Wolfen/MZ - Ungeduldig haben die Kinder auf die symbolische Übergabe ihres neuen Spielplatzes gewartet. Am Gründonnerstag war es nun auf der Festwiese in Steinfurth so weit. Als Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) mit den Worten „Spielplätze sind für alle da“ den Startschuss gab, waren die Kleinen nicht mehr zu halten, obwohl die Anlage schon seit Ende des vorigen Jahres fertig war und auch benutzt wurde.