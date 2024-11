Wolfen/MZ. - Schürfverletzungen hat ein Kind erlitten bei einem Unfall, der sich am Freitag um 14.40 Uhr in Wolfen ereignet hat. Wie die Polizei dazu am Sonnabend mitteilte, befuhr eine 35-Jährige mit ihrem Pkw Nissan um diese Zeit die Albert-Schweitzer-Straße, als das Kind mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße wechselte. Aufgrund parkender Fahrzeuge übersah es das herannahende Auto und kollidierte damit. Dabei zog es sich die leichten Verletzungen zu. Der Schaden am Nissan wird mit etwa 500 Euro angegeben.