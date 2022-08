Keine Feiern im Rathausinnenhof von Wolfen - WBG-Sommerfest und Einheitsparty abgesagt

Das Sommerfest der WBG und die Einheitsparty am 2. Oktober im Hof des Wolfener Rathauses finden nicht statt. Gefeiert werden soll trotzdem - in einem anderen Rahmen.

Wolfen/MZ - Es steht fest. Das große WBG-Sommerfest am 14. August und die Feierlichkeiten am Vorabend des 3. Oktober finden in diesem Jahr nicht statt. Das teilt die Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen in Abstimmung mit der Veranstaltungsagentur Jeske Media mit. Man habe auch dieses Jahr wieder Mieter und andere Gäste einladen wollen, könne das aber aus organisatorischen Gründen nicht realisieren, so Firmenchef Jeske. Auch das Lichterfest, welches immer am Abend des 2. Oktober hunderte Gäste angezogen hatte, kann aus gleichen Gründen nicht stattfinden.