Keine Angst vor Krabblern - „Haus am See“ in Schlaitz begrüßt wieder junge Entdecker

Das Informationszentrum für Umwelt und Naturschutz kooperiert zum 13. Mal mit Mitgas und bietet oberhalb das Stausees für Schulklassen einen alles andere als gewöhnlichen Unterricht an. Hunderte Schüler werden in Schlaitz erwartet.

Schlaitz/MZ - Sechs oder sogar acht Beine? Das ist egal, Angst haben Sarah und Kimi Noelle aus der vierten Klasse der Köthener Kastanienschule vor Insekten oder Spinnentieren nicht. Auch nicht, wenn die Tiere größer sind als nur kleine Krabbler. Es macht Spaß, mal nicht in der Schule zu sitzen, so die beiden Mädchen, die gerade ihre gefangenen Tiere aus den Bechergläsern wieder auf die Wiese oberhalb des Muldestausees entlassen. Pia ist sogar ein seltener Fang gelungen: Die blauflügelige Ödlandschrecke ist ihr ins Becherchen gegangen, und Susanne Grießbach vom Informationszentrum „Haus am See“ zeigt den neugierigen Kindern die farbig schimmernden Flügel.