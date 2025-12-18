Um die immer größer werdende Zahl an Daten zu verarbeiten, rückte die Ortschaft Mark in den Blickpunkt. Was im Ort dagegen sprach.

Kein Rechenzentrum in Marke - Stadtrat Raguhn-Jeßnitz lehnt riesige Investition ab

Solche Ausmaße hätte das Rechenzentrum in Marke annehmen können.

Marke/MZ. - Der Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz hat einem der größten Investitionsprojekte der vergangenen Jahre eine Absage erteilt. Einstimmig votierte das Gremium gegen eine Änderung des städtischen Flächennutzungs- und die Aufstellung eines Bebauungsplans, mit denen die Errichtung eines riesigen Hyperscale-Rechenzentrums vor den Toren des kleinen Ortsteils Marke möglich geworden wäre.