weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Wirtschaftsstandort Anhalt-Bitterfeld: Kein Rechenzentrum in Marke - Stadtrat Raguhn-Jeßnitz lehnt riesige Investition ab

EIL
Unglück bei Weihnachtscircus-Premiere in Halle - Akrobatin schwerverletzt
Unglück bei Weihnachtscircus-Premiere in Halle - Akrobatin schwerverletzt

Wirtschaftsstandort Anhalt-Bitterfeld Kein Rechenzentrum in Marke - Stadtrat Raguhn-Jeßnitz lehnt riesige Investition ab

Um die immer größer werdende Zahl an Daten zu verarbeiten, rückte die Ortschaft Mark in den Blickpunkt. Was im Ort dagegen sprach.

Von Ulf Rostalsky 18.12.2025, 14:00
Solche Ausmaße hätte das Rechenzentrum in Marke annehmen können.
Solche Ausmaße hätte das Rechenzentrum in Marke annehmen können. (Foto: FAB)

Marke/MZ. - Der Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz hat einem der größten Investitionsprojekte der vergangenen Jahre eine Absage erteilt. Einstimmig votierte das Gremium gegen eine Änderung des städtischen Flächennutzungs- und die Aufstellung eines Bebauungsplans, mit denen die Errichtung eines riesigen Hyperscale-Rechenzentrums vor den Toren des kleinen Ortsteils Marke möglich geworden wäre.