Rund 35 Mutige haben sich in Bitterfeld zum Neujahrsschwimmen in der Goitzsche getroffen. Ein ehemaliger Profiboxer war dabei. Worauf die Organisatoren hoffen.

Bitterfeld/MZ. - Einen mutigen, aber feuchten Start in das neue Jahr haben in Bitterfeld rund 35 Schwimmerinnen und Schwimmer hingelegt. Sie wagten sich am Neujahrsmorgen in das drei Grad kalte Wasser der Goitzsche, um 2025 mit einem besonderen Ritual zu begrüßen. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagt Mit-Initiator Lars Böhme vom Bitterfelder Schwimmverein. Und das in mehrfacher Hinsicht.