Jugendliche von Partnerstädten aus Deutschland, Frankreich, England und Polen verbrachten eine erlebnisreiche Ferienwoche in den österreichischen Alpen in Kärnten. Vorher gab es weitere Treffen.

Wolfen/MZ. - Romy, Nele, Isabel, Jolina, Maxi, Johanna und Max – so heißen die jungen Leute aus Bitterfeld-Wolfen, die in ihren letzten Ferientagen mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern außerordentlich erlebnisreiche Tage im österreichischen Mallnitz verbrachten. Dorthin hatte der Partnerschaftsverein Witten zum Internationalen Jugendcamp Gäste aus Deutschland, Frankreich, England und Polen eingeladen. Damit war Witten, die Partnerstadt von Wolfen, zum vierten Mal Ausrichter dieses schon seit vielen Jahren traditionellen Treffens, das vergangenen Sommer an der Goitzsche in Bitterfeld stattgefunden hat.