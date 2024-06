Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Friedersdorf/MZ. - Am Wochenende verwandelte sich der Muldestausee in Friedersdorf in ein Eldorado für Kanusport-Enthusiasten. Über 600 Sportler im Alter von sieben bis 50 Jahren kämpften in Kajaks und Canadiern um Medaillen und Ruhm. Besonders im Schülerbereich zeigten die jungen Talente ihr Können auf den 200- und 500-Meter-Strecken.