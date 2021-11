Die Stadt will Treff in Löberitz schließen. Welche Gründe das hat.

Löberitz/MZ - Der Jugendclub in Löberitz steht erneut vor der Schließung. Dieser Vorschlag kommt vonseiten der Stadt - der entsprechende Antrag dazu wird in dieser Woche im Ausschuss für Bildung und Soziales am heutigen Montag sowie am Mittwoch im Hauptausschuss besprochen. Das letzte Wort hat dann in der nächsten Woche der Stadtrat.

Bereits zum 1. Januar 2022 soll der Jugendclub aufhören zu existieren. „Vorlagen zur Schließung des Jugendclubs wurden in der Hoffnung auf Verbesserung der Gesamtsituation seit Jahren verworfen. In den letzten fünf Jahren konnten jedoch, trotz aller Bemühungen, keine wesentlichen Verbesserungen der Betreuungssituation beziehungsweise des Bedarfes festgestellt werden“, heißt es in der Vorlage.

Besonders die fehlenden Betreuer scheinen dem Projekt das sprichwörtliche Genick zu brechen: Weder durch den Ortschaftsrat konnten Betreuer gefunden werden, noch hätten sich Jugendliche für die Aufgaben interessiert. Kurze Wiederbelebungsversuche seien „im Sande verlaufen“, da keiner der Jugendlichen eine Jugendleitercard erworben hätte. Zudem zahlt der Landkreis Zuschüsse für den Jugendclub - doch der Zuwendungszweck werde nicht erfüllt, wenn kein qualifiziertes Personal vorhanden sei, das die Öffnungszeiten abdecken könne. Dies könne auch nicht durch das „Haus der Vielfalt“, den Jugendclub in Zörbig, sichergestellt werden. Versuche der Zusammenarbeit und gemeinsame Aktivitäten, etwa Ausflüge in den Sommerferien, hätten ebenfalls nicht stattgefunden.