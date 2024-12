Zwei Vereine zaubern am Bootshaus in Jeßnitz einen Weihnachtsmarkt herbei. Den Andrang verschläft der Weihnachtsmann fast. Und auch der Baum ist eine besondere Kreation.

Jessnitz/MZ. - Der Weihnachtsmarkt am Bootshaus in Jeßnitz ist ein Gemeinschaftswerk – in jeder Hinsicht. Zum zweiten Mal haben am Samstag Kanuclub und Feuerwehrverein das Spektakel am Ufer der Mulde organisiert und weitere Vereine ins Boot geholt. So reihen sich Buden und Zelte im Karree aneinander und bieten nicht nur kulinarische Abwechslung. Mit Einbruch der Dunkelheit kommt auch der Baum mit seinen Lichtern erst richtig zur Geltung. Dabei ist er eigentlich gar kein Baum.