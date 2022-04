Streit seit dem Frühjahr Ist für den gesperrten Rundweg um die Postgrube in Zscherndorf endlich eine Lösung gefunden?

Der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna entscheidet über die Widmung des Rundweges um den See in Zscherndorf. Welche Pflichten damit einher gehen und was dafür noch unternommen werden muss.