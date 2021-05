Inzidenz sinkt in Anhalt-Bitterfeld unter 100 - Sechs neue Corona-Infektionen

Anhalt-Bitterfeld - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Anhalt-Bitterfeld ist unter die Schwelle von 100 gesunken. Laut Robert-Koch-Institut beträgt sie am Dienstag 98,4.

Der Wert dürfte bald auch weiter sinken, denn der Landkreis Anhalt-Bitterfeld meldet sechs neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Zudem sinkt auch die Zahl der aktiv Infizierten auf 303 von 6.588 amtlich bestätigten Fällen. Die meisten Infektionen gibt es derzeit noch in Köthen (61), Bitterfeld-Wolfen (54) und Zörbig (46).

Derzeit befinden sich noch acht an Covid-19 erkrankte Menschen in Anhalt-Bitterfeld in intensivmedizinischer Behandlung, fünf von ihnen müssen invasiv beatmet werden. (mz)