Halle (Saale). Die Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde – und macht auch vor Familien nicht halt. Mutter- und Familien-Influencerinnen wie Maike Fischer (@meer_von_mir) geben auf ihren Profilen Tipps für KI-Anfänger – mit großem Anklang in der Community.

Immer mehr Eltern nutzen solche Angebote, um den Alltag zu erleichtern: bei der Urlaubsplanung, dem Schreiben von Einkaufslisten, Ausmalbildern für Kinder oder der Suche nach schnellen, kindgerechten Rezepten. Wir haben fünf Prompts – also KI-Befehle – mit ChatGPT ausprobiert. Zum Nachmachen eignet sich die kostenfreie Version. Schneller und mit mehr Funktionen geht es mit ChatGPT Plus für rund 20 Euro im Monat.

Aus Kinderzeichnungen werden KI-Kunstwerke:

Wie ChatGPT mit dem richtigen Prompt Fantasie zum Leben erweckt

Beginnen wir unverfänglich. ChatGPT kann helfen, die Fantasie der Kinder bildlich umzusetzen – fast wie Magie. Mit folgendem Prompt, empfiehlt Maike Fischer, wird aus einer Kinderzeichnung ein realistisches Bild:

„Nimm diese Zeichnung meines Kindes und verwandle sie in ein realistisches Bild oder einen 3D-Render. Behalte Form, Proportionen und Unvollkommenheiten bei. Lass es wie ein Foto aussehen – mit Texturen, natürlichem Licht und passendem Hintergrund!“ Promt für ChatGPT

Den Test mit dem Bild eines dreijährigen hat ChatGPT gemeistert. Aus einem Strichkönig mit unterschiedlich vielen Fingern ist ein brauner kugelbauchiger Filzkönig geworden. Der Dreijährige ist mächtig stolz auf sein Werk.

Aus dieser Zeichnung ist dank ChatGPT dieser niedliche König geworden. (Fotos: Quick/ChatGPT)

Gut zu wissen: Wer ChatGPT Plus nutzt, kann Fotos problemlos hochladen. Bei der kostenfreien Variante ist das Tageslimit jedoch schnell erreicht. Bilder zu generieren, dauert meist einige Minuten – egal bei welcher Variante.

Hilfe bei der Dino-Party: So unterstützt die KI bei Kindergeburtstag, Snacks & Spielen

Ein Kindergeburtstag kann für Eltern purer Organisationsstress sein. Da hilft dieser Prompt:

„Ich möchte für mein dreijähriges Kind einen Kindergeburtstag planen. Mein Kind liebt Dinosaurier und Action. Bitte gib mir passenden Rezepte und drei Spielideen für eine Gruppe von vier Kindern.“ Promt für ChatGPT

Die KI-Ideen sind großartig. Es gibt Dino-Fußabdruck-Kekse oder Dino-Nuggets mit Brokkoli-Bäumen zum Abend – beides mit passendem Rezept. Als Spiel empfiehlt ChatGPT unter anderem ein T-Rex-Rennen.

Das ist ein Hüpfsack-Rennen aus Kissenbezügen mit Mini-Hindernissen. Oder die Kids basteln einen Vulkanausbruch aus einer leeren Plastikflasche, Backpulver, Essig, roter Lebensmittelfarbe und Spüli.

Am Ende fragt der KI-Familienassistent: „Wenn du magst, stelle ich dir auch gern: Einladungskarten-Vorlage, Bastelideen für Dino-Masken, Deko-Tipps oder Ablaufplan für den Tag zusammen.“ Danke, so wird die Party garantiert ein Gaudi und zumindest etwas stressfreier für die Veranstalter.

Schnelle Snackideen – kindgerecht & kreativ: Drei gesunde Vorschläge, die in jeder Brotdose glänzen

Etwas Gesundes, das Kinder mögen? Gar nicht so leicht. Fragen wir ChatGPT:

„Erstelle mir drei einfache Snack- Ideen für Kinder ab fünf Jahren mit den Zutaten, Karotten, Toast, Frischkäse Apfel und Haferflocken!“ Promt für ChatGPT

Et voilà: Es gibt Karotten-Schmetterlinge auf Frischkäse-Toast, Süße Apfel-Toast-Pizza oder Apfel-Hafer-Karotten-Häppchen – jeweils mit Rezept. Das sind hübsche Ideen.

Beim letzten Rezept etwa werden alle Zutaten zerkleinert und zu kleinen, weichen „Energie-Bällchen“ geformt, die anschließend im Kühlschrank aushärten – perfekt für kleine Kinderhände! Ob es den Kids schmeckt, das ist wie bei jedem Rezept Glückssache.

Ausmalbilder mit persönlicher Note: So wird aus dem Kuscheltier ein Ausmalbild

Kinder lieben es, Bilder auszumalen. Wie toll wäre es, wenn sie ihr Lieblingsplüschtier oder ihr Haustier in der Vorlage sehen würden? Maike Fischer empfiehlt dafür diesen Prompt:

„Bitte verwandele dieses Foto in eine schwarz-weiß Strich-Zeichnung im Stil eines kindgerechten Ausmalbildes. Es soll klare, einfache Linien ohne Schattierung enthalten, gut zum Ausmalen für Kinder im Alter von 4-8 Jahren geeignet sein. Bitte keine zu feinen Details. Fokus auf die Hauptmotive im Bild.“ Promt für ChatGPT

Zum Test haben wir ChatGPT mit dem Foto für diesen Text gefüttert. Das Ergebnis kann sich jedoch sehen lassen – siehe Bild oben.

Aus unserem Aufmacherfoto ist mithilfe der KI dieses Ausmalbild entstanden. (Bild: ChatGPT)

Allerdings sagt Maike Fischer rückblickend: „Ich habe inzwischen gelernt, dass man bei ChatGPT – wie generell im Netz – keine Fotos von Kindern hochladen sollte. Das würde ich heute anders handhaben“, so die Influencerin auf Nachfrage.

Radtour mit Haken: Was bei der KI-Reiseplanung schiefgeht – und wie man es besser macht

Zu guter Letzt unterstützt uns ChatGPT beim Familienausflug:

„Plane eine familienfreundliche Radtour im Umkreis von 20 km um Halle mit Spielplatzstopps, wenig Steigung und schöner Natur.“ Promt für ChatGPT

Die KI erstellt eine Rundtour von der Peißnitz in Halle nach Brachwitz und zurück – 22 Kilometer in drei Stunden mit Spielplätzen, Orten fürs Picknick und toller Natur, so schwärmt die KI. Allerdings schickt sie uns entlang der Saale bis nach Brachwitz und mit der Fähre zurück über Lettin.

Wer sich auskennt, weiß: Die Klausberge versperren den Weg am Fluss. Mit dem Rad geht es nur über die viel befahrene Straße in Trotha nach Brachwitz – nicht gerade familienfreundlich. Zudem schlägt ChatGPT ein Eiscafé namens Schwind in Lettin vor.

Das gibt es aber gar nicht. Auf Nachfrage wird die KI noch kreativer: Das Café befinde sich an der Straßenbahnendhaltestelle. Es gibt in dem nördlichsten Stadtteil von Halle keine Straßenbahn. Die Radtour ist ungeprüft untauglich, mit einigen Änderungen aber umsetzbar.

Fazit: Nützlicher Assistent – mit Schwächen

Fazit: ChatGPT ist perfekt, wenn es um schöne Ideen geht oder kreative Bilder geht. Familieninfluencerin Maike Fischer hat noch einige weitere interessante Prompts auf ihrem Insta-Kanal. Auch bei Texten wie Elternbriefen oder Schulentschuldigungen kann die KI helfen.

Wenn es allerdings um faktenbasierte Anfragen geht, sollten Familien ChatGPT nur als Basis sehen. Vor der Umsetzung braucht es gesunden Menschenverstand – und einen prüfenden Blick. Dazu kommen datenschutzrelevante Fallstricke siehe „Weniger ist mehr“.