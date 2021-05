Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld ist einstellig - 37,1 Prozent haben erste Anti-Corona-Impfung erhalten

Anhalt-Bitterfeld - Anhalt-Bitterfeld hat bundesweit inzwischen eine der niedrigsten Corona-Inzidenzen überhaupt erreicht: Am Mittwoch beträgt der Wert laut Robert Koch Institut gerade einmal noch 9,5. Damit haben nur fünf andere Landkreise in Deutschland einen niedrigeren Wert vorzuweisen. Der Bundesdurchschnitt liegt am Mittwoch bei 46,8.

So bleiben auch die Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau: Gerade einmal sechs neue Fälle zählt die Kreisverwaltung innerhalb von 24 Stunden. Derzeit gelten nur noch 66 von 6.719 bekannten Corona-Infektionen als aktiv.

Allerdings müssen weiterhin zwei an Covid-19 erkrankte Personen intensivmedizinisch behandelt werden, eine von ihnen wird invasiv beatmet.

37,1 Prozent der Anhalt-Bitterfelder haben ihre erste Impfung erhalten

Auch bei den durchgeführten Anti-Corona-Impfungen gibt es einen neuen Zwischenstand: So haben bislang 58.927 Menschen ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Das entspricht einer Impfquote von 37,1 Prozent. 21.579 Menschen haben sogar schon ihre zweite Impfung erhalten, was 13,6 Prozent entspricht.

28.770 der Impfungen wurden dabei in den Impfzentren in Wolfen und Köthen verabreicht, die allermeisten davon mit dem Vakzin der Firma Biontech (22.210), gefolgt von Astrazeneca (6.017) und Johnson & Johnson (543). Allein in der letzten Woche wurden in den beiden Zentren 2.994 Impfungen durchgeführt. (mz)