Infoveranstaltung in Raguhn: Wie Sachsen-Anhalt den Quereinstieg in den Lehrerberuf ermöglicht

Raguhn/MZ. - Es ist kein Geheimnis, dass es an deutschen Schulen zu wenige Lehrer gibt. Es gehen schlicht mehr von ihnen in Rente, als Absolventen nachrücken. Auch in Sachsen-Anhalt sieht das nicht anders aus: Nach aktuellen Zahlen von Anfang Februar liegt die rechnerische Unterrichtsversorgung bei durchschnittlich rund 95 Prozent und damit acht Prozentpunkte unter dem selbsterklärten Ziel der Landesregierung. Die peilt 103 Prozent an, um Ausfälle abfedern zu können. Um das auch nur ansatzweise erreichen zu können, muss das Land umdenken. Ein Weg ist es, Seiteneinsteiger für den Lehrerberuf zu gewinnen.