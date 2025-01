Pouch/MZ. - Kraft in den Armen ist gefragt, Durchhaltevermögen ebenso. Denn am Samstag ab 8 Uhr startet in der Agora-Akademie in Pouch die vierte Indoor Rowing Challenge. Wie Lars Schindler, Vorsitzender des Goitzsche Ruderclubs erklärt, bleiben Teilnehmer dabei aber trocken. Stattdessen geht es aufs Ruderergometer, um Strecke zu machen.

So viele Anmeldungen wie noch nie - selbst Bürgermeister sind dabei

„Das Ergometer ist für uns ein probates Trainingsmittel im Herbst und Winter“, so der Wassersportler. Das Interesse am Wettstreit ist riesig: Mittlerweile sind 183 Anmeldungen eingegangen, darunter von anderen Clubs aus Zschornewitz und Halle.

Doch mitmachen kann jeder sportlich Interessierte, betont Schindler. Die einzelnen Rennen werden in unterschiedlichen Altersklassen gemessen, vom jüngsten Vereinsmitglied bis zu den erfahrenen Masters wollen alle Strecke machen. Familien können als Staffel antreten. Einer besonderen Herausforderung müssen sich Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos, OB Armin Schenk (CDU) aus Bitterfeld-Wolfen und Muldestausees Gemeindechef Ferid Giebler (parteilos) stellen.

In der „Bürgermeisterstaffel“ treten die Drei gegeneinander an – mit Unterstützung von Lars Schindler, Antje Adler vom Wassersportclub Friedersdorf und dem Vizepräsidenten des sachsen-anhaltischen Ruderverbands, Florian Eichner. Je zwei Kinder aus den Gemeinden komplettieren die Staffel. „Das wird ein kleines Spaßrennen“, blickt Schindler voraus.

Nachmelden immer noch möglich

Auch Zuschauer sind bei dem Spektakel herzlich willkommen, und wen doch kurzentschlossen die Lust packt, kann am Samstagmorgen noch nachmelden. Anmeldungen sind ebenso beim Goitzsche Ruderclub unter [email protected] möglich.