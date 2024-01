Die Polizei in Bitterfeld hat am Mittwochabend eine stark betrunkene Mercedes-Fahrerin gestoppt. Die Frau konnte mit weiteren Kräften in der Bitterfelder Kirchstraße gestellt werden.

In Schlangenlinien - Betrunkene Mercedes-Fahrerin flüchtet in Bitterfeld-Wolfen vor der Polizei

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Die Polizei in Bitterfeld hat am Mittwochabend eine stark betrunkene Mercedes-Fahrerin gestoppt. Die Beamten hatten gegen 21.30 Uhr den Hinweis erhalten, dass die augenscheinlich alkoholisierte Frau das Gelände einer Tankstelle in Bobbau verlassen habe.

In der Anhaltstraße in Bitterfeld-Wolfen traf die eingesetzte Funkwagenbesatzung auf den Mercedes und nahm die Verfolgung auf. Die Lenkerin ignorierte die Anhaltesignale und fuhr einfach weiter, zum Teil in Schlangenlinien. Gegen 22 Uhr konnte das Auto dann mit Unterstützung weitere Kräfte in der Bitterfelder Kirchstraße gestellt werden.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde daraufhin angewiesen. Bei der Überprüfung der Personalien der 39 Jahre alten Fahrerin stellte sich heraus, dass sie derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.