In der Musikgalerie an der Goitzsche gibt es nicht nur klassische Kunst. So holt die Galerie auch die Jugend ab.

Bitterfeld/MZ. - Alle halbe Jahre ist es wieder so weit: Dann teilt Manga-Autorin Laura Kowalski-Köpke, die Fans eher unter dem Namen Yukosan kennen, ihr Wissen mit jungen Manga-Enthusiasten in der Musikgalerie an der Goitzsche. „Typisch Manga“ heißt ihr Workshop, den sie am Samstag, dem 17. Mai, angeboten hat.