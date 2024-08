Am Samstagmorgen brechen Bitterfelder Sportler zum 1. Europäischen Friedenslauf nach Monaco auf. Bis dahin musste viel organisiert werden. Doch wer wartet im Ziel aus der monegassischen Fürstenfamilie?

Bitterfeld/MZ. - Nein – einen Anzug oder gar Smoking müssen die Bitterfelder Friedensläufer nicht in ihrem Gepäck verstauen. Obwohl auf sie am Ziel ein fürstlicher Empfang wartet. Denn wenn die Läufer und Radfahrer, die am morgigen Samstag, 31. August, um 8 Uhr auf dem Bitterfelder Marktplatz den 1. Europäischen Friedenslauf starten, nach rund 1.500 Kilometern über die Alpen im Fürstentum Monaco ankommen, werden sie von höchster Stelle begrüßt. „Sicher ist, dass es jemand aus der Fürstenfamilie sein wird. Wir hoffen natürlich, dass es Fürst Albert höchstpersönlich ist“, sagt Andreas Wrobel, Vorsitzender des Vereins „Zukunft Frieden“, der den Lauf veranstaltet.