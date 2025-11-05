Ein Hinweis auf eine Schusswaffe im ICE von Berlin nach München löste einen Polizeieinsatz bei Bitterfeld aus. Der Vorfall stellte sich jedoch als falscher Alarm heraus.

Frau mit Pistole im ICE gemeldet! Worum es sich bei der "Waffe" wirklich handelte

Eine vermeintliche Waffe im ICE von Berlin nach München löste in Bitterfeld einen Polizeieinsatz aus. Symbolbild:

Bitterfeld. – Am Dienstagabend hat ein größerer Polizeieinsatz im ICE von Berlin nach München während des Halts in Bitterfeld für Aufsehen gesorgt. Wie die Bundespolizei mitteilte, sei zuvor eine Reisende mit einer vermeintlichen Schusswaffe gemeldet worden.

Demnach sei die die Bundespolizei gegen 18.35 Uhr von der Notfallstelle der Deutschen Bahn über die vermeintliche Schusswaffe informiert worden. Einsatzkräfte der Landespolizei und der Bundespolizei in Halle seien anschließend zum Bitterfelder Bahnhof geeilt.

Waffe im ICE? Bundespolizei steigt in Bitterfeld zu

Dort sei der Zug um 19.16 Uhr auf Gleis 4 eingetroffen. Polizei und Bahnsicherheit hatten zuvor bereits die Bahnsteige geräumt.

Nachdem die Polizei den Zug durchsucht hatte, konnte kurze Zeit später Entwarnung gegeben werden: Bei der vermeintlichen Waffe handelte es sich um eine Handyhülle, deren Rückseite täuschend echt wie eine Pistole ausgesehen habe.

Die Besitzerin der Handyhülle, eine 31-jährige Türkin, habe sich kooperativ gezeigt. Eine Durchsuchung ihrer Sachen habe keine weiteren Auffälligkeiten ergeben. Die Polizei stellte die Handyhülle sicher.

Gegen die Frau werde nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, zudem sei sie von der Weiterfahrt im Zug ausgeschlossen worden.