Bülstringen - Aus dem Mittellandkanal ist ein Auto geborgen worden. Mit einem Kran wurde das weiße Fahrzeug gehoben und auf einen Ponton gesetzt. Laut Wasserschutzpolizei war der Wagen am Vortag beim Verladen von einem Frachtschiff ins Wasser gestürzt. Das Auto gehöre dem Schiffsführer, daher müsse er die Bergung selbst organisieren, hatte die Wasserschutzpolizei mitgeteilt. Es befand sich außerhalb der Fahrrinne und gefährdete die Schifffahrt im Mittellandkanal nicht. Der Unfall war durch einen technischen Defekt am Kran ausgelöst worden, verletzt wurde niemand.