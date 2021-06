Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiter - Maske ist Pflicht bei Terminen

Bitterfeld - Aufgrund der erfreulicherweise stark rückläufigen Entwicklung des Corona-Pandemiegeschehens im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird das Jobcenter KomBA-ABI die Häuser an allen drei Standorten in einem ersten Schritt ab 1. Juli wieder öffnen. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Monatelang war der persönliche Kontakt zu den Arbeitsvermittlern und Sachbearbeitern der Leistungsgewährung nur in äußerst dringenden Fällen möglich. Soweit irgendwie möglich wurden Anliegen per Telefon geklärt. Ab Donnerstag, den 1. Juli, soll sich dies wieder ändern. Arbeitsvermittler laden wieder regelmäßig Kundinnen und Kunden zum Beratungsgespräch ein. Anliegen im Bereich der Leistungsgewährung können im Bedarfsfall ebenfalls persönlich vor Ort geklärt werden.

Der Zugang zu den Häusern des Jobcenters setzt jedoch weiterhin einen konkreten Termin voraus. Dieser wird telefonisch, per E-Mail und in Ausnahmefällen in der jeweiligen Eingangszone am Servicepoint vergeben. Die telefonische Bearbeitung der Anliegen, insbesondere das Antragsverfahren, wird weiterhin möglich sein.

Es wird um Verständnis gebeten, dass die bisherigen coronabedingten Regeln zum Betreten der Häuser vorerst weiter gelten. Der Zutritt erfolgt demnach einzeln. Ausnahmen sind hierbei Personen mit einem Beistand oder einem Kind unter zwölf Jahren. Die Mindestabstände zu anderen Personen sowie die vorgegebenen Laufwege sind einzuhalten. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist zu tragen. Damit die zulässige Personenzahl in einem Gebäude nicht überschritten wird, ist die Einhaltung des vereinbarten Termins unerlässlich.

Die Zeiten der Telefonie unter Tel.: 03493/5 16 81 00 gelten wie bisher weiter: Montag, Dienstag, Mittwoch von 8 bis 15 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr. Zudem kann das Jobcenter KomBA-ABI unter der E-Mail Adresse: info@komba-abi.de erreicht werden.