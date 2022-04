Hund bringt Radfahrer in Bitterfeld zu Fall: Verletzungen werden behandelt

Bitterfeld/MZ - Ein trotz Vorschrift nicht angeleinter Hund hat in Bitterfeld einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben kollidierte der Vierbeiner am Karfreitag gegen 12 Uhr in der Feldstraße mit einem Radfahrer. Der war aus Richtung Lessingstraße kommend in Richtung Heinrich-von-Kleist-Straße unterwegs, als der Hund plötzlich über die Fahrbahn rannte.

In Folge der Kollision stürzte der Radfahrer und zog sich dabei Verletzung zu. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. Allerdings bestätigten die Beamten, dass am Fahrrad des Unfallopfers Sachschaden entstanden ist.