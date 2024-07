Ein 31-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Alle Insassen, darunter zwei Kinder, werden so schwer verletzt, dass ein Hubschrauber zum Einsatz kommen muss.

Bei einem Unfall auf der A9 wurden am Sonntag vier Menschen schwer verletzt.

Thurland - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 9 sind am Sonntag vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilt, fuhr ein 31-jähriger Mann aus Leipzig gegen 16.30 Uhr in Richtung München, als er zwischen den Anschlussstellen Thurland und Bitterfeld aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Keine weiteren Autofahrer in Mitleidenschaft gezogen

Der VW kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und schlug in die Mittelleitplanke ein. Das Fahrzeug drehte sich mehrfach und kam dann auf der linken Spur an der Mittelleitplanke zum Stehen. Hinter dem VW fahrende Autos konnten rechtzeitig ausweichen, so dass kein weiteres Fahrzeug verwickelt wurde.

Schwerverletzte nach Halle geflogen

Neben dem 31-Jährigen am Steuer befanden sich noch drei weitere Personen im Auto, die bei dem Unfall alle verletzt worden: eine 29-Jährige aus Leipzig und zwei Kinder im Alter von sieben und drei Jahren, ebenso aus Leipzig. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus nach Halle gebracht.

Vollsperrung auf der A9

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An Pkw und Leitplanke entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme und dem Transport voll gesperrt. Die Feuerwehr habe die Unfallstelle gesichert, wie ein Polizeisprecher erklärt. „Nach Abrücken der Feuerwehr wurde der Verkehr teilweise wieder freigegeben“, sagt er.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.