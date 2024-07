Am späten Samstagabend fährt eine Roßlauerin auf der A9 in Richtung Berlin, als sie Rauch bemerkt. Sie reagiert schnell und bleibt unverletzt, die Feuerwehr löscht das brennende Auto.

Der Citroën brannte am Samstagabend vollständig aus.

Thurland/MZ. - Zum Brand eines Autos und zur anschließenden Vollsperrung der Autobahn 9 bei Thurland ist es in der Nacht vom 20. zum 21. Juli gekommen. Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilt, fuhr eine 40-Jährige aus Roßlau mit ihrem Citroën in Richtung Berlin, als sie gegen 21.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wolfen und Thurland Rauch am Auto bemerkte. Sie stellte es auf dem Standstreifen ab und entfernte sich. Das Fahrzeug brannte aus und wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Dafür musste die A9 von 22 Uhr bis 22.45 Uhr vollständig gesperrt werden, bis 0.45 Uhr blieb dann noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Fahrerin blieb unverletzt. „Wir gehen hier von einem technischen Effekt aus“, erklärt ein Polizeisprecher. Zur Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht, am Citroën entstand Totalschaden.