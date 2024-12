Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bitterfeld haben sich am Dienstagabend, 3. Dezember, dramatische Szenen abgespielt: Die Feuerwehr holte zehn Menschen aus dem Haus. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

Bitterfeld/MZ. - In der Walther-Rathenau-Straße in Bitterfeld ist es am Dienstagabend, 3. Dezember, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Ortsfeuerwehr Bitterfeld war um 23.37 Uhr unter dem Stichwort „Brand Gebäude" alarmiert worden.

Bei dem Brand in dem Bitterfelder Mehrfamilienhaus standen mehrere Personen an geöffneten Fenstern und riefen um Hilfe

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befanden sich mehrere Personen an den geöffneten Fenstern ihrer Wohnungen und riefen um Hilfe. Das Treppenhaus des insgesamt viergeschossigen Mehrfamilienhauses war nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr stark verraucht, eine Brandstelle nicht sofort lokalisierbar.

Umgehend wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und mit der Menschenrettung begonnen. Fünf Personen konnten so gerettet werden, zwei weitere Personen konnten mit der Unterstützung der Einsatzkräfte die Wohnungen im Erdgeschoss des Hauses durch die Fenster verlassen.

Parallel dazu ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung übers Treppenhaus vor. Drei weiteren Personen wurden mit Fluchthauben aus ihrer Wohnung nach draußen gebracht. Ein weiterer Trupp kontrollierte die Kellerräume und entdeckte dort eine Brandstelle, die erst begrenzt und dann gelöscht werden konnte.

Insgesamt wurden zehn Personen, darunter vier Kinder im Alter zwischen zwei und neun Jahren gerettet und dem mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug ebenfalls alarmierten Rettungsdienst vorgestellt. Alle Personen blieben unverletzt und konnten vor Ort verbleiben. Darüber hinaus wurden fünf Katzen aus den Wohnungen ins Freie verbracht.

Aufgrund der winterlichen Temperaturen und eines einsetzenden Nieselregens wurde den Bewohnern während des Einsatzes ein Fahrzeug als Rückzugsort zur Verfügung gestellt.

Durch die starken Rauchschäden im Treppenhaus ist das Mehrfamilienhaus in Bitterfeld vorerst nicht bewohnbar

Durch die starken Rauch- und Rußschäden im Treppenhaus, die sich bis in die Wohnungen ausbreiteten, war eine Rückkehr für die Bewohner nach dem Einsatzende nicht möglich. Ein Teil kam kurzfristig bei Familie oder Freunden unter, für die übrigen Mieter wurde durch den Diensthabenden der Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen eine Möglichkeit zur Unterbringung angeboten.

Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei versiegelt, Untersuchungen zur Brandursache sollen in den nächsten Tagen folgen.

Für die mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz befindliche Ortsfeuerwehr Bitterfeld war der Einsatz gegen 2.30 Uhr beendet.