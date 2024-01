Hochwasser-Unterstützung Helfer aus Anhalt-Bitterfeld brachten über eine halbe Million Sandsäcke nach Mansfeld-Südharz

Auch aus Anhalt-Bitterfeld kämpften Anfang Januar 378 Kameraden an zwei Tagen in Mansfeld-Südharz gegen die Folgen des Hochwassers. Was sie besonders gut können und wie es weiter geht.