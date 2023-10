Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bobbau/MZ. - Ein Abschied mit Wehmut und Freude zugleich: In der Christuskirche in Bobbau gab es am Montagvormittag Anlass für eine Würdigung der besondern Art. Mehrere sakrale Geräte, die vor über 80 Jahren aus einer evangelischen Kirchengemeinde in Litauen ihren Weg bis in die Bitterfelder Region fanden, wurden dort feierlich verabschiedet. Noch am gleichen Tag traten sie ihre Heimreise nach Virbalis an.