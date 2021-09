Havarie im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen: Ätzende Flüssigkeit ausgelaufen

Der Chemiepark in Bitterfeld-Wolfen.

Bitterfeld/MZ - Gegen 11.30 Uhr ist es am Mittwoch auf dem Gelände des Herstellers von Wasch- und Körperpflegemittel Dreco an der Parsevalstraße in Greppin zu einer Havarie gekommen.

Bei Arbeiten auf dem Gelände ist ein so genannter IBC-Behälter mit Ameisensäure bei Transportarbeiten umgekippt. Etwa 500 Liter der ätzenden Flüssigkeit, die bei der Herstellung von Waschmitteln eingesetzt wird, sind dabei ausgelaufen. In die Kanalisation ist jedoch keine Flüssigkeit gelangt, da der Betrieb über ein eigenes Rückhaltebecken verfügt. Dennoch habe man Vorsicht walten lassen und sofort die Feuerwehr informiert, so die Information des Betriebes.

Nach der Havarie wurde das Produkt von den Kameraden der Wehren aus Bitterfeld, Wolfen und Greppin in einen leeren Behälter umgepumpt. Ob man die Säure weiterverwenden könne, konnte nicht gesagt werden. Sollte das nicht der Fall sein, werde das Produkt fachgerecht entsorgt, so der Betrieb.

Für die Feuerwehrleute gestalteten sich die Arbeiten schwierig. „Unsere Kameraden mussten die Arbeiten unter dem kompletten Chemieschutzanzug ausführen, was gerade bei den Außentemperaturen eine schweißtreibende Arbeit ist“, beschreibt Patrick Quilitzsch vom Presseteam der Feuerwehr die Anforderungen.

Aus diesem Grund habe man neben den Wehren aus Wolfen-Nord und Bitterfeld auch die Greppiner Brandbekämpfer mit an die Einsatzstelle alarmiert. Außerdem war ein Rettungswagen des DRK vorsorglich geordert worden.