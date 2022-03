Havarie am Morgen: Vollsperrung im Bitterfelder Ratswall nach Rohrbruch

Rohrbuch im Ratswall in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Seit den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist in Bitterfeld der Ratswall ab dem Abzweig „An der Sorge“ bis zur Einmündung Burgstraße voll gesperrt. Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch, der sich unter der Straße am Ratswall ereignet hat.

Kurzzeitig hatten die Abnehmer im Ratswall sowie in der Burgstraße kein Wasser oder sehr geringen Wasserdruck. Wie die Midewa mitteilt, wurde die Einspeisung durch sogenanntes Umschiebern geändert, so dass alle Kunden wieder mit Trinkwasser versorgt werden. Wie lange die Reparatur und damit die Vollsperrung dauert, stand am Vormittag zunächst noch nicht fest.