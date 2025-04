Ganz groß gefeiert wird am Samstag, 19. April, in Brehna. Das Halle Leipzig The Style Outlets lädt am Oster-Wochenende zur Party.

Halle Leipzig The Style Outlets feiert Geburtstag: Der Erlös aus der Cocktailbar und der Geburtstagstorte wird an den Tierschutzverein Zörbig gespendet.

Brehna/MZ. - Ganz groß gefeiert wird am Samstag, 19. April, in Brehna. Das Halle Leipzig The Style Outlets lädt seine Besucherinnen und Besucher ein, den neunten Geburtstag des Centers mit einem besonderen Event zu feiern. Auch mit einem neuen Geschäft.

Besondere Preisnachlässe und attraktive Aktionen warten, die nur an diesem Tag gültig sind und das Einkaufserlebnis abrunden. Daneben gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Unterhaltung für die ganze Familie.

Geburtstags-Highlight vom Halle Leipzig The Style Outlets soll „Wirbelbox“ sein

Ein Highlight des Tages soll laut Ankündigung die Wirbelbox sein, eine interaktive Gewinnspielaktion, bei der sich Teilnehmer in eine transparente Kabine begeben. In der Box fliegen dann zahlreiche Lose umher, die es in begrenzter Zeit zu fangen gilt. Wer ein glückliches Händchen hat, kann sich über Centergutscheine, Markengutscheine oder exklusive Produkte der teilnehmenden Marken freuen.

Wer eine kleine Auszeit sucht, kann sich an der Charity-Cocktailbar mit kühlen Drinks erfrischen oder ein Stück Geburtstagstorte aus einer lokalen Konditorei in Brehna genießen – beides gegen eine kleine Spende. Die Geburtstagstorte wird um 14 Uhr angeschnitten.

Jubiläum vom The Style Outlets: Aktionserlöse kommen Tierschutzverein Zörbig zugute

Der gesamte Erlös aus diesen Aktionen kommt dem Tierschutzverein Zörbig zugute. Die Spendengelder fließen unter anderem in Futter, Unterbringung und medizinische Versorgung der Tiere. „Es macht jedes Jahr wieder Spaß, gemeinsam Geburtstag zu feiern, und wir freuen uns, wie in den vergangenen Jahren eine soziale Aktion zu unterstützen“, so Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets.

Zusätzliche Unterhaltung bieten Walking Acts, die mit märchenhaften Kostümen durch das Center ziehen. Auch in der österlichen Bastelwerkstatt sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wer noch ein weiteres Andenken mitnehmen möchte, kann sich zudem in der Fotobox mit verschiedenen Verkleidungen ablichten lassen.