Nachspiel in Sachen Oberbürgermeisterwahl in Bitterfeld-Wolfen: Das Verwaltungsgericht soll die Rechtmäßigkeit der Wahl prüfen.

Gültigkeit von OB-Wahl in Bitterfeld-Wolfen: Klage beim Verwaltungsgericht Halle eingegangen

Die OB-Wahl im Oktober in Biterfeld-Wolfen.

Wolfen/MZ. - Nachspiel in Sachen Oberbürgermeisterwahl in Bitterfeld-Wolfen: Nachdem AfD-Kreisvorsitzender Daniel Roi bereits erklärt hatte, gegen die Umstände der Wahl des CDU-Politikers Armin Schenk zum OB vorgehen zu wollen, bestätigt nun das Verwaltungsgericht in Halle den Eingang einer entsprechenden Klage.