Bitterfeld/MZ. - Halloween-Fans erwartet in der Region ein unvergesslicher Gruselspaß. Am 31. Oktober ist es wieder so weit. Von Fackelumzügen über Kürbiswettbewerbe bis hin zu Kinderpartys und Gruselhöhlen dürfte für jeden etwas dabei sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.