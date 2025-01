Friedersdorf/MZ. - Die Bernsteinschule in Friedersdorf ist nicht nur die größte der drei Grundschulen in der Gemeinde Muldestausee. Sie stößt außerdem immer mehr an ihre Grenzen. Deshalb soll die Einrichtung in absehbarer Zeit umgebaut werden. Darüber herrscht Einigkeit in der Gemeinde. Zuletzt wurden von den zuständigen Gremien des Gemeinderates die Vergaben notwendiger Planungsleistungen vergeben.

