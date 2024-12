Greppin zieht an einem Strang - Warum der Weihnachtsmarkt nicht Weihnachtsmarkt heißt

Start in den Advent

Greppin/MZ. - Greppin nennt das Kind beim Namen. Hier gibt es keinen Weihnachtsmarkt, sondern das weihnachtliche Vereinsfest. Das ist seit Jahren Tradition. Denn organisiert wird das Adventsspektakel von engagierten Bürgern selber. Wer am Samstag seine Runde auf dem Festplatz drehte – vorbei an zahlreichen Ständen, dem riesigen Weihnachtsbaum und der Bühne, wo Sänger Marko Roye für Unterhaltung sorgte –, merkte, dass das Adventstreiben den Namen zu Recht trägt. Hier ziehen Vereine und Einrichtungen des Ortes an einem Strang.