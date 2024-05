Gefährliche Kreuzung Greppin will Insel für Fußgänger - Das soll gleich zwei Gefahren entschärfen

Greppins Ortschaftsrat will den für Fußgänger gefährlichen Bereich der Walther-Rathenau-Straße am Bahnübergang entschärfen. Deshalb soll eine Fußgängerinsel gebaut werden. Was das bringen würde.