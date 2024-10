Ein 85-Jähriger hat in Bitterfeld-Wolfen innerhalb kurzer Zeit zwei Verkehrsunfälle verursacht. Nach dem ersten war er einfach weiter gefahren. Nun wird gegen den Senior wegen Fahrerflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Greppin/Bitterfeld/MZ. - Ein 85-jähriger Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Bitterfeld-Wolfen innerhalb von nur 20 Minuten zwei Verkehrsunfälle verursacht. Dabei beging er nach dem ersten Unfall Fahrerflucht, nun wird gegen ihn ermittelt.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld berichtet, ereignete sich der erste Unfall gegen 15 Uhr an der Kreuzung der B 184 und B183. Der 85-Jährige, der mit einem VW aus Richtung Zörbig kam und in Richtung Greppin abbiegen wollte, fuhr beim Anfahren an der Ampel plötzlich rückwärts und stieß gegen einen VW eines 51-Jährigen. Trotz des Unfalls setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bereits vor dem Zusammenstoß soll der Senior durch unsichere Fahrweise aufgefallen sein.

Nur 20 Minuten später verursachte der Mann einen weiteren Unfall in der Dürener Straße in Bitterfeld. Dort fuhr er an einer roten Ampel auf einen Opel auf, der von einer 34-Jährigen gesteuert wurde. Auch bei diesem Unfall zeigte der Fahrer erneut eine unsichere Fahrweise.

Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand. Aufgrund der Fahrweise des Mannes und der Fahrerflucht wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Seine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro.