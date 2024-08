Die 55 Jahre alte Fahrerin eines Transporters hat am Montagmorgen, 26. August, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Graben ist Endstation: 55-jährige Frau verliert in Wolfen Kontrolle über ihren Transporter

Unfall am Montagmorgen

Wolfen/MZ. - Die 55 Jahre alte Fahrerin eines Transporters hat am Montagmorgen, 26. August, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Die Frau hatte gegen 8 Uhr auf einem Grundstück in der Robert-Koch-Straße in Wolfen gestanden und war dann mit ihrem Fahrzeug über einen Bordstein gefahren und erst in einem angrenzenden Graben zum Stehen gekommen.

Die Schadenshöhe am Transporter wurde von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Die 55-Jährige blieb unverletzt.