Goitzsche Marathon in Bitterfeld gestartet

Bitterfeld/MZ - Unter verschärften Hygienemaßnahmen ist am Samstagmorgen in Bitterfeld der diesjährige Goitzsche Marathon gestartet. Um 9 Uhr erfolgte der Startschuss für die rund 42 Kilometer lange Strecke um den See. Sportler müssen vorweisen, dass sie gegen Covid-19 geimpft oder von der Krankheit genesen sind, beziehungsweise einen negativen Corona-Test vorlegen.

Außerdem erfolgt der Start mit Maske, die erst auf den ersten Metern abgelegt werden darf. Insgesamt haben sich 770 Sportler für die verschiedenen Läufe im Laufe des Tages angemeldet. Wegen der Corona-Pandemie war der Marathon zuvor an drei angesetzten Terminen abgesagt worden.