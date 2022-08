„Goitzsche Festival“ startet am Freitagabend - zum ersten Mal am Stadthafen Bitterfeld

Nach zwei Jahren Pause findet am Wochenende das von Goitzsche Front organisierte „Goitzsche Festival“ statt - dabei ist ein spezieller Gast. Es gibt noch Tickets an der Abendkasse.

Bitterfeld/MZ - Am Wochenende wird an der Goitzsche gerockt: Das fünfte „Goitzsche Festival“ findet Freitag und Samstag am Bitterfelder Stadthafen statt. Veranstalter und Main Act ist auch in diesem Jahr die Band Goitzsche Front - als Mitbegründer des Festivals dürfen sie natürlich nicht im Line Up fehlen.