Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen hat einen neuen kaufmännischen Direktor

Bitterfeld/MZ - Michael Jahn ist seit 1. April neuer kaufmännischer Direktor und Prokurist des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen. Das hat die landkreiseigene Gesellschaft mitgeteilt. Deren Geschäftsführer René Rottleb verweist im Zusammenhang mit der Berufung Jahns auf die Tatsache, dass nunmehr die Führungscrew des 900-Mitarbeiter-Unternehmens komplett sei. Er würdigt zugleich die Kompetenz des neuen kaufmännischen Direktors.

Michael Jahn kann auf eine mehrjährige Erfahrung im Gesundheitszentrum bauen. Der 53-Jährige arbeitete dort seit Februar 2020 als Sachgebietsleiter Finanzen. In seiner neuen Funktion ist der verheiratete Vater von drei Kindern für die Bereiche Personal, Patientenmanagement, Einkauf, IT-Management und Digitalisierung verantwortlich. „Ich übernehme außerdem künftig mehr Steuerungsaufgaben und kommuniziere noch enger mit der Geschäftsführung“, blickt der Mann voraus, der Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre in Halle sowie in Potsdam Bankwesen studiert hat. Vor seiner Anstellung im Gesundheitszentrum war er unter anderem als Wirtschaftsprüfer tätig, arbeitete in der Finanzbuchhaltung und hatte auch schon kaufmännische Leitungsfunktionen inne.

Privat ist Michael Jahn passionierter Sänger und Tänzer. Außerdem hat er eine Vorliebe für Caravan-Urlaube. „Wir reisen unglaublich gern mit unserem Wohnwagen nach Spanien, Frankreich oder Portugal. Für mich ist das der perfekte Ausgleich zu meinem erfüllenden Beruf.“