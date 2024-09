Die Stadt Bitterfeld-Wolfen startet auch in diesem Jahr wieder ihre kostenlose Laubsack-Aktion. Was die Bewohner wissen müssen.

Wolfen/MZ. - Die Stadt Bitterfeld-Wolfen startet auch in diesem Jahr wieder ihre kostenlose Laubsack-Aktion. Darüber informierte die Stadtverwaltung. Interessierte Bürger können die Laubsäcke ab sofort und noch bis zum 29. Oktober an verschiedenen Standorten in der Stadt abholen. Die Abgabe der vollen Säcke erfolgt bis Dezember.

Die Ausgabeorte und -zeiten variieren je nach Stadtteil. Die Ausgabe der Laubsäcke findet im Rathaus Bitterfeld dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr statt. In Greppin können die Säcke am 8. und 22. Oktober von 15 bis 17 Uhr in der Heimatstube abgeholt werden. In Holzweißig stehen am 1. und 15. Oktober von 16 bis 18 Uhr im Rathaus Laubsäcke bereit. In Thalheim ist die Ausgabe im Bürgerbüro am Sportplatz am 7. und 14. Oktober von 9 bis 11 Uhr möglich. Das Rathaus Wolfen bietet die Laubsäcke dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr an. Im DDR-Museum Bobbau werden sie von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 11 bis 17 Uhr, ausgegeben und in Rödgen können die Säcke donnerstags von 18 bis 19 Uhr im Gemeindebüro abgeholt werden.

Die Verwaltung betont, dass bei der Aktion nur Laub aus öffentlichen Bereichen vor städtischen Grünflächen abgeholt werde.

Weitere Informationen, inklusive der Abholzeiten der vollen Säcke, sind auf der Webseite der Stadt unter www.bitterfeld-wolfen.de/laubsack verfügbar.