Wiedemar/Brehna/MZ. - Das geplante große Industriegebiet in Wiedemar wird nicht realisiert. Der Gemeinderat Wiedemar hat am 14. November einstimmig beschlossen, das umstrittene Bebauungsplanverfahren zu stoppen und damit den Bürgerentscheid vom 1. September umzusetzen. Die Bürgerinitiative (BI), die sich seit zweieinhalb Jahren für den Erhalt der Flächen engagiert hat, zeigte sich nun in einer Pressemitteilung erleichtert und stolz auf den Erfolg.

