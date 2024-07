Roitzsch/MZ. - Autofahrer auf der Bundesstraße 184 südlich von Bitterfeld-Wolfen üben sich seit Juni in Geduld. Besonders im Berufsverkehr sind einige von ihnen, wie Karl-Heinz Degen aus Delitzsch, genervt. „Ich fahre mehrmals wöchentlich die Strecke nach Bitterfeld und zurück, jetzt benötige ich die doppelte Zeit“, so Degen.

Grund für die Verzögerungen sind die Arbeiten für den Neubau der Brücke über die Bahngleise der Strecke Halle-Berlin bei Roitzsch. Laut Andreas Tempelhof vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt sei die Brücke in schlechtem Zustand gewesen und eine Instandsetzung unwirtschaftlich.

Die Schäden am alten Brückenbauwerk über die B184, insbesondere am Beton, waren fortgeschritten

„Die Schäden am alten Brückenbauwerk, insbesondere am Beton, waren fortgeschritten und die Fahrbahn- und Gehwegbreiten entsprachen nicht mehr den geltenden Regelwerken“, erklärt Tempelhof. „Höhere Sicherheitsanforderungen an die Fahrzeugrückhaltesysteme sind ein weiterer Grund dafür, dass eine Reparatur nicht mehr in Betracht kam“, beschreibt Tempelhof die Notwendigkeit.

Mit Baubeginn im Juni wurde die Baustelleneinrichtung einschließlich einer etwa 500 Meter langen Baustraße westlich der B 184 hergestellt und der Asphaltaufbau der Bundesstraße abgefräst. Zudem wurden die Fahrzeugrückhaltesysteme demontiert, der Ausgleichs- und Schutzbeton auf dem Brückenüberbau abgestemmt und mit der Herstellung der Baugrube auf der Südseite begonnen.

Ein Bagger entfernt abgestemmten Beton und Bewehrung auf der Brücke. Foto: Thomas Schmidt

Aktuell gibt es Gleissperrungen, die seit Sonntag jeweils nachts stattfinden. Das bedeutet, dass Züge entweder umgeleitet werden oder Schienenersatzverkehr eingerichtet ist. Laut Ministerium werden gerade die vorbereitenden Maßnahmen für die Demontage des Brückenüberbaus durchgeführt. Für diesen Hub werden Kernbohrungen durchgeführt und der Überbau wird durch Längsschnitte in vier Teile getrennt. Zudem wird der Standort des 650 Tonnen schweren Mobilkrans hergerichtet.

Dieser wird dann die Brückenteilen nachts nacheinander anheben und mit einem Schwenkhub auf eine vorbereitete Fläche ablegen. Dort werden die Segmente in weitere Einzelteile zerlegt, dann abtransportiert und entsorgt. Auch die bauausführende Firma Arlt Bauunternehmen aus Frankenhain bestätigt die Arbeiten. „Wenn die Brückenteile zurückgebaut sind, wird auch der Anfahrtsdamm von beiden Seiten abgetragen“, erklärt Arlt-Mitarbeiter Ronny Fischer. „Zudem kommt die neue Brücke von der Spannweite weiter auseinander“, erklärt er. „Die aktuellen Arbeiten bei laufendem Zugverkehr sind nicht ganz ohne, man muss verdammt aufpassen, doch wir haben das im Griff“, so Fischer.

In den nächsten Wochen werden der Aushub des Überbaus und der Abbruch der Widerlager in weiteren nächtlichen Gleissperrungen realisiert. Nach dem Rückbau der Brücke und der Herstellung der Baugruben wird die Gründung der neuen Brücke mittels Bohrpfählen durchgeführt. Andreas Tempelhof betont: „Die Arbeiten verlaufen derzeit wie geplant und liegen im Zeitplan.“

Die Umleitung durch die Vollsperrung der B100 erfolgt offiziell über die B 100 und die B 183a

Die Umleitung erfolgt offiziell über die B 100 und die B 183a. Viele Fahrer nutzen jedoch den kürzeren Weg durch Roitzsch, was zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führt. „Die Verkehrsführung in Roitzsch ist doof“, findet Ortsbürgermeister Mario Willer (UB). „Die Lkw fahren von der B 100 nach Roitzsch und biegen wie angegeben auf die Umgehungsstraße ein, kommen dann aber wieder mitten im Ort raus. Ich habe das Problem schon vor einem Jahr der Stadt mitgeteilt“, fährt Willer fort. „Es war vorhersehbar, da Pkws in der Lindenstraße parken, wo es ohnehin eng ist. Es ist aber eine Kreisstraße und der Landkreis ist verantwortlich.“ Willer fordert, dass die Verantwortlichen nach Roitzsch kommen, damit er ihnen die Probleme erklären kann. „Passiert aber leider nicht“, sagt Willer ernüchtert.

Nun müssen Autofahrer Geduld haben: Ende September 2025 soll der Neubau fertig sein.