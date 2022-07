In der Anhaltstraße in Bitterfeld ist bei Bauarbeiten eine Leitung zerstört worden. Für den Mann auf dem Bagger blieb nur eins: Schnell weg und den Notruf wählen - denn es trat Gas aus.

Gas-Alarm am ehemaligen Real-Parkplatz in der Anhaltstraße Bitterfeld: Die Leitung wurde komplett aufgerissen.

Bitterfeld/MZ - Plötzlich zischte es und ein stechender Gasgeruch machte sich breit. Für den Mann auf dem Bagger blieb nur eins. Schnell weg und den Notruf wählen. Das alles geschah am 12. Juli gegen 10.15 Uhr an der Einmündung zum ehemaligen Real-Einkaufszentrum an der Anhaltstraße in Bitterfeld.