Gartenlaube brennt an der Verbindungsstraße in Wolfen völlig nieder

Die brennende Gartenlaube in Wolfen.

Wolfen - Eine Gartenlaube in der Anlage „Krondorfer Grund“ an der Verbindungsstraße von Wolfen nach Wolfen-Nord ist in der Nacht zum Sonntag bis auf die Grundmauern abgebrannt.

Die um 23.30 Uhr alarmierten Wehren aus Wolfen und Bitterfeld konnten die Flammen löschen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein vorbeifahrender Wachschutzmitarbeiter hatte nach Informationen der Feuerwehr die Flammen zuerst entdeckt. (mz/mm)